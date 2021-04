Ghostbusters: Legacy, ecco i dispettosi omini Marshmallow nella prima clip ufficiale!

Sony Pictures ha diffuso in rete la prima clip ufficiale di Ghostbusters: Legacy, nuova avventura degli acchiappafantasmi in arrivo al cinema il prossimo 11 novembre 2021. Il protagonista del filmato è Mr. Grooberson, l'insegnante interpretato dal mitico Paul Rudd.

Nella clip, che potete visionare comodamente all'interno della news, vediamo la star di Ant-Man alle prese con i tenerissimi (almeno all'apparenza) Mini Pufts, una versione ridotta del gigantesco Uomo della pubblicità dei Marshmallow che compare sul finale del primo Ghostbusters.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy seguirà le vicende di una mamma single, Callie, e i suoi due figli Trevor e Phoebe. Dopo essersi trasferiti in una piccola città dell'Oklahoma, i ragazzini scoprono una connessione con gli Acchiappafantasmi originali e una segreta eredità lasciata dal nonno, il tutto mentre intorno a loro si susseguono dei misteriosi avvenimenti. Nel cast ritroveremo anche le star dei primi due film Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts nei loro iconici ruoli.

Cosa ne pensate di questa prima clip? Fateci sapere le vostre impressioni, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, vi ricordiamo che Ghostbusters: Legacy è stato classificato come PG-13 per "la presenza di azione di stampo soprannaturale e di materiale altamente suggestivo".