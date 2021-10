Ghostbusters: Legacy, diamo un'occhiata al sequel con le nuove foto inedite di Total Film

Vi abbiamo già parlato delle copertine di Total Film dedicate a Ghostbuster: Legacy, ma la rivista ha pubblicato in esclusiva anche alcune foto, che ci permettono di dare uno sguardo al sequel di Jason Reitman. Una delle suggestioni del nuovo capitolo è proprio quella legata al regista, figlio di quell'Ivan Reitman che ha diretto i primi due film.

In questo caso, Ivan Reitman è invece accreditato come produttore. Le nuove immagini di Ghostbusters: Legacy sono visibili nella nostra gallery. Possiamo notare Jason Reitman sul set accanto all'iconica automobile, Phoebe (Mckenna Grace) a caccia di fantasmi e Mr Grooberson (Paul Rudd) , Podcast (Logan Kim) e la stessa Phoebe impegnati nelle loro indagini.

"Non mi è mai sembrato che fosse la mia storia da raccontare" ha raccontato Jason Reitman a Total Film presentando Ghostbusters: Legacy. "Questa era la storia di mio padre, e certamente avevo paura di entrare nella sua ombra". Dopo aver cominciato a immaginare due ragazzini in un campo di grano, con il celebre zaino protonico, e soprattutto dopo la morte di Harold Ramis, le cose però sono cambiate, e il regista ha avuto un'illuminazione. "Questa è la famiglia Spengler. Una famiglia che ispira la fiducia necessaria per raccogliere lo zaino protonico."

Adesso il regista è più che mai dentro il progetto, tanto è vero che Jason Reitman spera in molti altri film dopo Ghostbusters: Legacy. Non resta quindi che attendere l'11 novembre per vedere il film al cinema.