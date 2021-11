Ghostbusters: Legacy, Dan Aykroyd sicuro: 'Paul Rudd è il nuovo Bill Murray'

Nel corso di una delle ultime puntate del Tonight Show di Jimmy Fallon, sono intervenuti come ospiti Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, ovvero i Ghosbusters originali degli anni '80 per promuovere l'uscita nelle sale di Ghostbusters: Legacy (in Italia esce oggi). Aykroyd, inoltre, ha elogiato molto la performance della new entry Paul Rudd.

Aykroyd si è riferito a Rudd definendolo un "maestro della commedia", continuando: "ha il potenziale per essere un leader nel settore, un leader per la sua generazione. Paul prenderà il testimone e lo porterà avanti". Aykroyd quindi si sbilancia definendo Rudd come "il nuovo Bill Murray", proprio con Murray in persona a sedergli accanto.

L'attore ha poi parlato delle performance del giovane cast di Ghosbusters Legacy, soffermandosi su McKenna Grace: "Un'attrice spettacolare, in futuro sarà la nostra CEO", poi parlando della pellicola ha anticipato cosa aspetta gli spettatori in sala: "gli ectoplasmi faranno cose che non avevamo mai visto prima".

Nel corso della stessa intervista, Bill Murray aveva commentato le critiche negative a Ghostbusters Legacy: "Tutti quelli che l'hanno visto dicono di aver pianto per il film, quindi dovrebbe essere una commedia di straordinario successo".

Nel sequel diretto dal figlio d'arte Jason Reitman, in cui ci sarà anche un cameo vocale di Josh Gad, Bill Murray interpreta Peter Venkman, riprendendo il ruolo per la prima volta dai tempi di Ghostbusters II, nel 1989. Nel 2016, infatti, era presente in un cameo ma in un altro ruolo, quello di Martin Heiss.

In tanti sperano che Ghostbuster: Legacy possa essere un film all'altezza del franchise. Le premesse ci sono tutte, sebbene le prime recensioni di Ghostbuster Legacy siano state piuttosto tiepide. Ghostbusters: Legacy esce oggi nelle sale italiane. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Ghostbusters Legacy.