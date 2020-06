Ghostbusters: Legacy, Dan Aykroyd apre ad ulteriori sequel: in arrivo una nuova saga?

Per anni abbiamo atteso un terzo capitolo sugli Acchiappafantasmi, forse gli eroi più improbabili che il mondo abbia mai avuto, e adesso Ghostbusters: Legacy è alle porte, ma il nome sarà profetico? A rispondere il protagonista e co-ideatore del franchise Dan Aykroyd.

Ai microfoni di Entertainment Weekly l'interprette di Ray ha commentato alcuni aspetti del sequel e soprattutto l'abilità del regista Jason Reitman di "trasferire il cuore dei primi due film alla nuova generazione. È davvero divertente guardare questi giovani e brillanti attori sfrecciare in una vecchia Cadillac e maneggiare quelle vecchie attrezzature. La storia che sta raccontando è divertente, spaventosa e poi di nuovo esilarante. Inoltre lascia la porta aperta ad ulteriori capitoli con questi stessi attori e con chiunque voglia partecipare".

Ghostbusters: Legacy è atteso con hype e amore da tutti i fan degli Acchiappafantasmi, anche se per alcuni la mancanza di Spengler sarà uno scoglio difficile da superare. A venire in loro soccorso la star e co-creatore della saga Dan Aykroyd, il quale assicura che il nuovo film farà onore alla memoria di Harold Ramis, scomparso nel 2014.

"Ricreare la squadra senza di lui [Ramis] in prima fila è stata un'impresa davvero ardua, ma avrà un ruolo importante nel nuovo film, ve lo assicuro. Sarà ricordato con onore".

La storia ruoterà intorno alla madre single Callie (Carrie Coon) e ai suoi figli Trevo e Phoebe (Finn Wolfhard e Mckenna Grace) che in seguito al lroo trasferimento in una vecchia fattoria in Oklahoma scopriranno che nella piccola cittadina sta accadendo qualcosa di sospetto e spettrale... Qualcosa che non si vedeva dalla grande crisi di New York del 1989.



In onore del 36° anniversario dell'uscita del cult fantascientifico l'intero cast di Ghostbuster si è riunito su Zoom per spegnere le candeline tutti insieme e, a proposito di origini, sapevate che Eddy Murphy doveva essere in Ghostbusters?