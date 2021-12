Ghostbusters: Legacy, confermato un cameo inedito: ecco di chi si tratta

Ghostbusters: Legacy è uscito nelle sale il mese scorso, presentando diversi cameo sorprendenti, con la presenza di alcune star mai annunciate pubblicamente in precedenza. Il teaser trailer del 2019 di Legacy accennava alcuni riferimenti a Gozer, il villain del primo film uscito nel 1984, interpretato da Slavitza Jovan.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incappare in spoiler su Ghostbusters: Legacy.



In questo film, oltre al cameo di Ivan Reitman, pare che l'eredità di Gozer sia presente grazie al cameo di una star che non è stata accreditata per il ruolo: Olivia Wilde.

A parlarne sui social è stato il make-up artist Arjen Tuiten, che ha condiviso una foto del backstage con Wilde.



"Sumera... non babilonese... una grande differenza" ha scritto Tuiten su Instagram "Trucco di Gozer. Che onore è stato con Olivia Wilde, assolutamente tosta in 5,5 ore di trucco. Grazie per la tua pazienza e la tua straordinaria performance".



Non stupisce la presenza di Gozer in Ghostbusters: Legacy, visto che Jason Reitman ha auspicato la possibilità di realizzare altri capitoli del franchise in futuro. Tra l'altro di recente Reitman jr. ha anticipato che in futuro potrebbe esserci un Ghostbusters 4 con Vigo, interpretato dal compianto Wilhelm von Homburg nel film del 1989.

Nel frattempo godetevi la nostra recensione di Ghostbusters: Legacy, presentato all'ultima edizione di Alice nella città.