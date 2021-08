Ghostbusters: Legacy, il cast storico indosserà i costumi dei primi due film

Da quando Jason Reitman ha confermato il ritorno del cast storico di Ghostbusters anche nel terzo film, Ghostbusters: Legacy, i fan hanno iniziato a chiedersi se i personaggi indosseranno gli iconici costumi presenti nei primi due film. E ora, per gentile concessione del reparto merchandising del film, sembra che sia arrivata la risposta.

Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd indosseranno nuovamente le tute da Acchiappafantasmi, come dimostrano le foto delle action figure pubblicate online che riguardano il merchandising di Legacy.

Tuttavia dovrebbero mostrarsi in queste vesti soltanto per pochi istanti.



Peter Venkman, Winston Zeddemore e Ray Stantz (orfani di Egon Spengler dopo la scomparsa di Harold Ramis) torneranno con quel look che li ha resi celebri in tutto il mondo.

In Ghostbusters: Legacy, quando una mamma single e i suoi due figli arrivano in una piccola città, iniziano a scoprire i loro collegamenti con i Ghostbusters originali e l'eredità segreta lasciata dal nonno.

Il film è interpretato da Paul Rudd, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor, Logan Kim, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace.

Ovviamente dal cast originale non mancheranno Sigourney Weaver nel ruolo di Dana Barrett e Annie Potts nei panni di Janine.



Jason Reitman eredita il seggiolino da regista dal padre Ivan, che diresse entrambi i primi capitoli negli anni '80, Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II, e che è rimasto in qualità di produttore esecutivo.