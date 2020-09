Ghostbusters: Legacy deve cambiare la colonna sonora originale? Ecco cosa è successo

Un documentario dal titolo Who You Gonna Call?, che verrà presentato allo Zurich Film Festival, contiene alcune dichiarazioni inedita di Ray Parker Jr., noto per essere la voce e l'autore della celebre canzone di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, cult degli anni '80 diretto da Ivan Reitman, con Bill Murray e Dan Aykroyd.

In vista del terzo film, in uscita nel 2021, a Ray Parker Jr. viene chiesto se fosse stato contattato dalla produzione di Ghostbusters: Legacy.

Ecco la sua risposta:"No. Magari per uno dei film successivi, ma probabilmente sarò troppo vecchio in quel momento e finirò a dover fare il fantasma se aspettano ancora".

Nel secondo film Ray Parker Jr. venne accreditato nella canzone dei Run DMC:"Scrissero la parte rap e poi mi chiesero i diritti della canzone originale. Un altro esempio di canzone che non è riuscita a decollare. La gente voleva quella originale. Speriamo succeda in futuro, anche perché non credo che sarà nel prossimo film visto che non hanno i diritti per usarla in quel film". Avremo un secondo sequel senza l'iconica soundtrack? Staremo a vedere.



Ghostbusters: Legacy è diretto da Jason Reitman ed è ambientato trent'anni dopo il primo e il secondo film del franchise.

Una madre single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard e Mckenna Grace) arrivano in una cittadina di provincia, scoprendo una connessione con i famosi Acchiappafantasmi e una misteriosa eredità lasciata dal nonno.

