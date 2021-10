Ghostbusters Legacy, ecco il nuovo avvincente trailer internazionale!

Sony Pictures UK ha pubblicato un nuovo trailer internazionale di Ghostbusters: Afterlife (in italiano sarà Ghostbusters: Legacy), in cui una nuova giovane generazione di Ghostbusters nel sequel del regista Jason Reitman dovrà affrontare nuove avventure.

Ghostbusters: Legacy, sarà un sequel diretto dei film originali e ignorerà completamente il reboot non canonico del 2016. Con la scomparsa dell'attore Harold Ramis nel 2014, interprete di Egon Spengler, il film onorerà la sua eredità poiché si concentrerà sui suoi nipoti, costretti a trasferirsi in una vecchia fattoria che Egon ha lasciato loro nel suo testamento. È qui che i bambini scoprono tutte le vecchie attrezzature dei Ghostbusters nel seminterrato e nel fienile, il che è un buon tempismo perché c'è anche "qualcosa di strano" in corso nel nuovo quartiere, Summerville, Oklahoma .



Diretto da Jason Reitman, figlio del regista originale di Ghostbusters Ivan Reitman, il film sembra un festival della nostalgia pieno di easter egg da scovare e questo trailer, che potete vedere iqui sopra o in lingua originale in calce alla notizia, non fa altro che aumentare le aspettative dei fan.



Ghostbusters: Afterlife sarà interpretato inoltre da Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor e Logan Kim. Il film vedrà anche il ritorno di membri del cast originali come Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray, tutti apparentemente nei panni dei loro personaggi originali dei classici film degli anni '80.



Ghostbusters: Legacy uscirà al cinema il 18 novembre, noi di Everyeye abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021, vi lasciamo quindi con la nostra recensione di Ghostbuster Legacy e il poster di Ghostbuster Legacy.