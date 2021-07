Ghostbusters: Legacy, in arrivo oggi il nuovo trailer ufficiale: ecco un'anteprima

Sony Pictures ha diffuso un'anteprima del nuovo trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy, l'atteso ritorno del franchise di Ghostbusters, che debutterà in streaming nella giornata di oggi. La pellicola, che vedrà il ritorno nel cast dei componenti originali del cult anni '80, doveva uscire nel 2020 ma a causa della pandemia è slittato al 2021.

Nel breve filmato della durata di soli pochi secondi vediamo solamente la mitica Ecto-1, l'auto utilizzata dai Ghostbusters per andare a caccia di fantasmi, sfrecciare in una strada deserta, con la didascalia a indicare chiaramente che "qualcosa sta arrivando", in riferimento al trailer ufficiale in arrivo oggi. Si tratterebbe del nuovo trailer dopo il primo trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy che chiariva in maniera abbastanza eloquente come questa pellicola sarebbe stato un sincero omaggio di Jason Reitman al cult diretto dal padre Ivan nel 1984 e anche un affettuoso omaggio a Harold Ramis, il compianto interprete di Egon scomparso nel 2014.

Insieme ai giovani nuovi membri del cast principale appariranno anche Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Bokeem Woodbine e Paul Rudd, oltre ovviamente alle star storiche del franchise come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Tra le prime reazioni alla nuova pellicola qualche tempo fa è spuntata la reazione di Ernie Hudson a Ghostbusters: Legacy, rimasto davvero senza parole a fine visione: "Sì, il sorriso in questa foto è autentico. Ghostbusters: Legacy è così bello che sono rimasto senza parole".

Hudson aveva descritto il ritorno sul set come "molto molto speciale. Ci sono stati così tanti annunci e così tante cose che sono andate storte. E' stato solo quando ho ricevuto la sceneggiatura che ho pensato: non solo sta accadendo ma è davvero bello. E' davvero in linea con quello che i fan speravano e si lega davvero ai primi due film".

Ghosbusters: Legacy uscirà l'11 novembre 2021.