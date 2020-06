Ghostbusters, dopo Legacy arriverà anche un quarto capitolo! Ecco i dettagli

Ghostbusters: Legacy è fra i titoli rinviati a causa della pandemia e i fan dovranno aspettare per poterlo vedere, ma il regista Jason Reitman ha dichiarato di avere già dei piani per Ghostbusters 4.

Il nuovo film di Ghostbusters era originariamente previsto per l'uscita in sala il mese prossimo, luglio 2020, tuttavia la Sony è stata costretta a rinviare il progetto fino a marzo del 2021 a causa del lockdown di Hollywood. Il nuovo film prevede che il ritorno di alcuni membri del cast originale, che riprendano i loro ruoli iconici al fianco di nuovi arrivati ​​come Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd. Ma la saga andrà incontro ad un'evoluzione, com'è accaduto con Jurassic Park e Jurassic World? Ecco cos'ha detto Reitman durante una recente intervista:

"Non posso dire nulla al momento, ma stiamo lavorando ad un'altra puntata. Abbiamo un po' più di tempo e, come regista, non ho mai avuto l'opportunità di fare una pausa, respirare e guardare di nuovo il film appena completato. Questa pausa è stata straordinariamente preziosa."

Mentre i dettagli della trama rimangono nascosti, Reitman in passato ha affermato che il suo nuovo film sarà una lettera d'amore per gli episodi originali, che sono stati diretti da suo padre Ivan Reitman.

Per altri approfondimenti ecco il trailer di Ghostbuster: Legacy.