Ghostbusters: Legacy arriva in Italia: il film aprirà la XIX edizione di Alice nella Città

Tempo di tornare a far attenzione a non incrociare i filtri: l'esordio di Ghostbusters: Legacy è sempre più vicino, con i fan italiani che avranno modo, tra poche settimane, di assistere in anteprima al film di Jason Reitman nel corso della XIX edizione del festival Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma.

La data d'uscita italiana di Ghostbusters: Legacy è stata annunciata solo pochi giorni fa, ma ad alcuni fortunati basterà dunque attendere il prossimo 14 ottobre, data in cui prenderà il via la nuova edizione del festival cinematografico dedicato alle nuove generazioni che verrà aperta proprio dal nuovo capitolo del celebre franchise.

"È un film ponte che va ben oltre l'effetto nostalgia del franchise: evoca l'avventura, l'esperienza del fantastico, la celebrazione dei film che abbiamo amato da ragazzi. Il film ideale per riscoprire un'esperienza autenticamente collettiva, goduta nella sala cinematografica" sono state le parole degli organizzatori di Alice nella Città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Nel cast di Ghostbusters: Legacy, ricordiamo, troveremo attori come Finn Wolfhard, Paul Rudd e Mckenna Grace, ma soprattutto le vecchie glorie Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Sigourney Weaver ha definito Ghostbusters: Legacy un degno terzo capitolo della saga.