Ghostbusters: Legacy, arriva un nuovo incredibile poster con la mitica Ecto-1

In attesa dell'uscita nelle sale di Ghostbuster: Legacy, è stato rilasciato un eccezionale poster dedicato al nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi che verrà rilasciato a partire dal prossimo 18 novembre.

In primo piano naturalmente c'è la mitica Ecto-1, l'iconica Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959, utilizzata proprio come auto d'emergenza dai Ghostbusters. Nell'immagine riportata in calce alla notizia si notano il logo del fantasma barrato sulle portiere anteriori, i classici lampeggianti blu e le strambe apparecchiature sperimentali poste sul tettuccio.

Ghostbuster: Legacy racconta la storia di una madre e dei suoi due figli che arrivano in una piccola città e pian piano iniziano a scoprire una incredibile connessione con gli Acchiappafantasmi originali per via di una segreta eredità lasciata dal nonno.

In questa pellicola ritroveremo parte del cast originale che comprende Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e e Annie Potts. Inoltre troveremo anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.

In tanti sperano che Ghostbuster: Legacy possa essere un film all'altezza del franchise. Le premesse ci sono tutte, sebbene le prime recensioni di Ghostbuster: Legacy siano state piuttosto tiepide. Insomma, per scoprire come sarà questo nuovo capitolo cinematografico dedicato agli Acchiappafantasmi, non ci resta che attendere.