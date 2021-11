Ghostbusters, Jason Reitman:'Mi piacerebbe un film del franchise scritto da Diablo Cody'

Jason Reitman ha parlato del suo sogno di coinvolgere registi diversi nel franchise di Ghostbusters per creare nuovi episodi, usando il successo di Legacy come punto di partenza per espandere l'universo. Dopo aver debuttato con 44 milioni di dollari al box-office le probabilità che il franchise abbia un futuro sono aumentate.

Intervistato nel podcast Happy Sad Confused, Reitman ha approfondito ulteriormente le sue intenzioni per il futuro del franchise - l'universo di Ghostbusters condiviso con altri registi - e non sarà certo una sorpresa per i fan del regista sapere che ha già parlato di un possibile film firmato dalla sua storica collaboratrice, la sceneggiatrice Diablo Cody.



"Se non pensi che io non abbia avuto questa conversazione con lei, allora non conosci abbastanza bene il nostro rapporto. Sì, abbiamo parlato di Ghostbusters. Mi piacerebbe vedere un film di Ghostbusters di Diablo Cody. Si tratta di una delle migliori narratrici viventi, abbiamo realizzato quattro film insieme e mi piacerebbe farne un quinto" ha confessato Reitman.



Diablo Cody ha vinto un premio Oscar per la sceneggiatura di Juno, diretto da Jason Reitman. Da quel momento i due hanno lavorato insieme anche ai film Young Adult e Tully, oltre alla produzione condivisa di Jennifer's Body, scritto proprio da Diablo Cody.



