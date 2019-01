Ghostbusters: Jason Reitman dirigerà il sequel dei due film anni '80

Sony Pictures ha scelto il nome del regista che si occuperà del terzo film della saga originale di Ghostbusters. E non si tratta di un nome qualunque perché al timone del sequel diretto del secondo film ci sarà Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, che negli anni '80 conobbe il successo mondiale con Ghostbusters (1984) e Ghostbusters II (1989).

Il progetto di un terzo film sembra sia stato portato avanti in gran segreto da Sony, e qualche ora fa Entertainment Weekly e Variety hanno svelato il retroscena della scelta di Jason Reitman come regista di questo nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi.

Jason Reitman ha co-scritto la sceneggiatura del film insieme a Gil Kenan, e le riprese dovrebbero iniziare nel corso dell'estate, per un'uscita nelle sale programmata per il 2020.

Secondo gli addetti ai lavori questo film sarà una continuazione del sequel del 1989 e non sarà collegato al film del 2016 di Paul Feig.

Per il momento non è stato annunciato il ritorno del cast originale - senza il compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014 - anche perché i dettagli della trama rimangono nascosti.

Tuttavia alcune voci parlano di una trama incentrata su quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, legati ai personaggi storici.

Il film, sviluppato in questi mesi negli studi della Ghost Corps, a Culver City, sarà prodotto dalla Montecito Pictures di Ivan Reitman.



Jason Reitman ha commentato:"Voglio che il film si scarti come un regalo, è ancora presto. Il pubblico un sacco di belle sorprese e di nuovi personaggi". Il passaggio di testimone al figlio è stato raccontato così da Ivan Reitman:"Si tratta di una sua decisione, ha lavorato duramente per essere un regista indipendente e ha sviluppato una splendida carriera. Quando è arrivato da me e Gil dicendo 'So che dico da dieci anni che sono l'ultima persona che dovrebbe girare un film di Ghostbusters, ma...' è stato molto emozionante, mi sono messo davvero a piangere".



Jason Reitman si è fatto conoscere per aver diretto e sceneggiato diverse pellicole a basso costo come Juno, che nel 2008 gli ha permesso di ottenere la sua prima nomination all'Oscar come miglior regista, candidatura che otterrà anche nel 2009 per Tra le nuvole, nominato anche per il miglior film e lai miglior sceneggiatura. Tra le altre pellicole dirette anche Thank You for Smoking, suo esordio alla regia nel 2005, Young Adult con Charlize Theron, con la quale torna a lavorare nel 2018 nel film Tully, e The Front Runner - Il vizio del potere, film d'apertura dell'ultimo Torino Film Festival.