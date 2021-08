Ghostbusters, Ivan Reitman ricorda:'Credevo che quel personaggio non avrebbe funzionato'

In attesa di poter vedere il capitolo diretto da Jason Reitman, il padre Ivan, regista dei primi due film, ha raccontato alcuni aneddoti che riguardano il periodo precedente all'uscita di Ghostbusters - Acchiappafantasmi nel 1984. Reitman sr. si è soffermato in particolare sulla prima proiezione del film e sui dubbi legati ad un personaggio.

"Ricordo la prima volta che abbiamo mostrato Ghostbusters - Acchiappafantasmi. Era proprio un'anteprima per il pubblico a Burbank nel 1984. Era febbraio. E il film era stato appena... avevamo letteralmente appena finito di girare tre o quattro settimane prima. Non era un montaggio approssimativo, era un montaggio abbastanza ben fatto... ma non c'erano effetti speciali. Quindi potete immaginare, mostrare Ghostbusters senza effetti visivi? Ma pensavamo che l'importante fosse che la storia funzionasse e, si spera, che l'umorismo avrebbe funzionato... Quando abbiamo filmato quegli zaini protonici non è uscito nulla dagli zaini protonici. Quando Dana aprì il frigorifero, non avevamo manco quella ripresa, tutto quello che avevamo era 'scena mancante'. La cosa che mi spaventò di più di quello che stavamo facendo. Non avevo idea se il pubblico avesse accettato qualcosa di così sciocco" ha dichiarato il regista. Su Everyeye trovate la guida al cult con Bill Murray e Sigourney Weaver.



Ma i dubbi di Ivan Reitman erano legati anche ad un personaggio del film:"Non avevamo l'Uomo della Pubblicità dei Marshmallow in quella versione. Avevamo un ragazzo in costume con una specie di testa di polistirolo. E quella primissima inquadratura nel film dell'Uomo della Pubblicità dei Marshmallow che passa davanti agli edifici di Tribeca e tutto ciò che si vedeva era la testa che ondeggiava, era tutto ciò che avevamo. Il pubblico è impazzito! Mi fece sentire così bene sapere che ce l'avremmo fatta a farla franca!".



