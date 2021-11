Ghostbusters, Ivan Reitman: 'non potevo pensare di fare un sequel senza Harold Ramis'

Ghostbusters: Legacy è stato realizzato per rendere omaggio a Harold Ramis che ha interpretato Egon Spengler nel film originale del 1984. Uno dei quattro acchiappafantasmi originali era anche co-sceneggiatore delle pellicole ma è scomparso nel 2014. Nel film, i nipoti di Egon raccolgono la sua eredità e diventano i nuovi Ghostbusters.

Il personaggio di Carrie Coon interpreta la figlia di Egon, che eredita da lui una fattoria dopo la sua morte che contiene tutte le sue vecchie attrezzature Ghostbusters che i suoi nipoti Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) trovano. In una nuova intervista con Comicbook.com il produttore del franchise e regista originale di Ghostbusters, Ivan Reitman, ha parlato di com’è stato realizzare il film senza Ramis, sceneggiatore dei primi due film.



"Sì, ho sentito fin dall'inizio che non era più con noi", ha detto Reitman. "È il motivo per cui non potevo nemmeno contemplare di fare un sequel di Ghostbusters e quando Jason Reitman si è fatto avanti con questa grande idea, ci siamo concentrati così velocemente e abbiamo apprezzato l'intelligenza della narrazione come veicolo per introdurre un'intera nuova generazione di persone che potrebbero forse diventare i futuri Ghostbusters."



Gli altri tre Ghostbusters principali, Bill Murray nei panni di Peter Venkman, Dan Aykroyd nei panni di Ray Stantz ed Ernie Hudson nei panni di Winston Zeddemore, sono comparsi nel trailer di Ghostbusters Legacy e tutti hanno espresso la loro tristezza durante le interviste per essersi riuniti senza il loro compagno. Vi lasciamo con la nostra recensione di Ghostbusters Legacy.