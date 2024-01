Ghostbusters: Minaccia Glaciale, le vecchie glorie insieme in questa foto ufficiale

Ghostbusters: Minaccia Glaciale segna il nuovo corso del celebre franchise con al centro gli acchiappafantasmi: si tratta di una scelta che ovviamente non equivale a rinnegare il passato, anzi! La copertina del prossimo numero di Empire dimostra infatti che, mai come in questo caso, presente e passato sono inestricabilmente collegati.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriverà nelle nostre sale con un po' di anticipo rispetto al previsto. Tuttavia, dovremo ancora attendere un paio di mesi affinché tutte le nostre curiosità vengano soddisfatte. Una nuova immagine ufficiale del film viene tuttavia in nostro soccorso, dandoci qualche indizio su ciò a cui assisteremo sul grande schermo: qui vediamo Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts vestiti con l'inimitabile tuta e pronti a fronteggiare una nuova "spettrale" minaccia alla città di New York.

Abbiamo già a disposizione numerose informazioni sulla trama di Ghostbusters 4: si tratterà di un ritorno alle origini, ambientato nella celeberrima caserma dei pompieri al centro di Manhattan che aveva rappresentato il cuore dei primi film. Proprio qui, infatti, vecchio e nuovo si mescoleranno, con una inedita collaborazione tra la famiglia Spengler e gli acchiappafantasmi originari.

Gil Kenan eredita il ruolo di regista da Jason Reitman, che aveva diretto il capitolo precedente della saga. Proprio Gil Kenan pone l'accento sul legame con il passato che contraddistinguerà Ghostbusters: Minaccia Glaciale: "Poiché la storia della famiglia Spengler ha guidato la narrazione di Ghostbusters: Legacy, riportare Gozer al centro della scena è stato un modo naturale per chiudere il libro sul passato. Ma ora siamo nell'era post-Gozeriana della saga di Ghostbusters".

Kenan ha spiegato che uno dei meriti di Ghostbusters: Legacy è stato quello di porre le premesse per la creazione di una mitologia completamente nuova, che inizierà a realizzarsi proprio con il capitolo di prossima uscita: una sfida sicuramente elettrizzante, tanto per gli autori quanto per il pubblico in sala.

Secondo voi, Ghostbusters: Minaccia Glaciale riuscirà ad essere all'altezza del "mito" originario? Ai posteri (e ai vostri commenti) l'ardua sentenza!