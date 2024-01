Ghostbusters: Frozen Empire, lo script modificato per dare un momento speciale a Janine

I Ghostbusters sono tornati, e tra di loro ci sono dei nuovi membri inaspettati. Nell'ultima foto ufficiale di Ghostbusters: Frozen Empire possiamo vedere alcune delle vecchie glorie del cast pronte a combattere la minaccia che incombe su New York: tra questi riconosciamo Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson.

Ma a indossare la tuta da Ghostbusters si è aggiunta anche Annie Potts, l'interprete del personaggio di Janine Melnitz, segretaria del gruppo degli ex scienziati nel film originale. Potts ha dichiarato che la decisione del regista e sceneggiatore Gil Kenan di trasformare Janine in un membro del gruppo di acchiappafantasmi è arriva dopo l'inizio delle riprese del sequel."Si tratta di una situazione disperata, quindi c'è bisogno di tutto l'aiuto possibile. Così esce fuori che Janine è abbastanza capace, come la maggior parte delle donne lo sono quando gli viene data la possibilità di dimostrarlo. Stavamo già girando da settimane quando Gil è venuto da me e mi ha detto: "Pensiamo sia arrivato il momento...ti daremo la tuta [da Ghostbusters]" ha affermato l'attrice, presente in tutti i film della saga Ghostbusters dal 1984.

"Devo dire che mi sono divertita un mondo, Janine ha lavorato duramente e a lungo ed è come se finalmente stesse ricevendo un riconoscimento per questo. È rimasta evidentemente a contatto con i ragazzi [tra Ghostbusters II e Frozen Empire] ed è stata la custode della fiamma nella caserma. I Ghostbusters sono delle specie di supereroi, ed è molto bello essere finalmente vista in quel modo". Ma di cosa parla questo nuovo capitolo della serie sugli acchiappafantasmi? Qui potete trovare la trama di Ghostbusters: Frozen Empire, in uscita in Italia a marzo con il titolo di Minaccia glaciale.