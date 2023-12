Ghostbusters: Frozen Empire, il ritorno di Bill Murray nelle nuove foto!

Ghostbusters: Frozen Empire diretto da Gil Kenan sarà un salto nel passato e come poteva mancare in questo viaggio l'iconico volto degli Acchiappafantasmi Bill Murray mentre una minaccia senza pari si abbatte su New York?

La nuova immagine ufficiale di Ghostbusters: Frozen Empire mostra Peter Venkman mettere una mano sulla spalla di Gary Grooberson (interpretato da Paul Rudd) proprio dove tutto è iniziato: la vecchia caserma dei vigili del fuoco e sede dei Ghostbusters. Se nel 2021 il pubblico è stato catapultato nelle zone rurali dell'Oklahoma, è tempo di tornare alle origini proprio a New York!

Nel sequel di Legacy il nuovo team avrà bisogno della passata generazione di Acchiappafantasmi per poter contrastare il "freddo glaciale" e se nei passati capitoli i personaggi iconici del franchise sono sempre stati presenti seppur con una spazio decisamente minore, in Frozen Empire invece sarà necessario unire le forze con i Acchiappafantasmi originali che avranno un ruolo sempre più centrale! Dal cast originale, anche Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts! Ma non solo: atteso il ritorno di un iconico mostro di Ghostbusters!

Il nuovo capitolo dedicato agli Acchiappafantasmi più famosi arriverà al cinema nel 2024 riunendo il passato e il futuro! Il trailer di Ghostbusters: Frozen Empire è da brivido!