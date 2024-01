Ghostbusters Frozen Empire: dal merchandise primo sguardo all'inquietante nuovo villain

Funko Pop ha diffuso le prime immagini relative al merchandise di Ghostbusters: Frozen Empire e, in particolare, del villain del nuovo film, Garraka. L’anticipazione di diverse statuette con protagonisti i personaggi del nuovo film preparano i fan a rivivere le atmosfere irriverenti della saga nata nel 1984 con il film del compianto Ivan Reitman.

Dopo aver visto il nuovo poster ufficiale di Ghostbusters: Frozen Empire, torniamo a occuparci dell’atteso nuovo capitolo del franchise per condividere le prime foto dei prodotti dedicati al film diretto da Gil Kenan dall’azienda di oggetti collezionabili.

Insieme a quella del villain principale, sono state pubblicate le foto di diverse altre riproduzioni, tra cui quelle di una creatura di nome Pukey e di un paio degli eroi che prenderanno parte all’avventura.

In una recente intervista, una delle star del film, Kumail Nanjiani, ha avvisato: “Ci sono cose molto spaventose. E le cose spaventose sono davvero spaventose. Il pericolo è molto reale e la posta in gioco altissima. Questo rende la commedia ancora più divertente”.

Questa la sinossi del lungometraggio, in uscita nella primavera del 2024: “In Ghostbusters: Frozen Empire, la famiglia Spengler decide di lasciare Summerville, nell’Oklahoma, per tornare dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e aiutare gli Acchiappafantasmi originali, che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi al livello successivo! Ma quando la scoperta di un antico manufatto scatena una forza misteriosa e malvagia, nota come Death Chill, i nuovi e i vecchi Acchiappafantasmi devono unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da un destino mortale e imprevedibile che potrebbe influenzare la storia della Terra con una seconda era glaciale”.

In attesa di poter vedere il nuovo film della saga, vi lasciamo alle foto che mostrano il ritorno di Bill Murray in Ghostbusters: Frozen Empire.