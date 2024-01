Ghostbusters: Frozen Empire, la data d'uscita è stata anticipata!

Il nuovo film degli Acchiappafantasmi arriverà nelle sale prima di quanto previsto: il franchise cult del cinema fantascientifico torna con il quinto capitolo e basta il titolo per preannunciare una nuova terribile minaccia!

Ghostbusters: Frozen Empire uscirà il 22 marzo 2024, ossia una settimana prima della sua data di uscita originaria prevista per il 29 dello stesso mese. Una novità che renderà molto felici i fan: il nuovo film del franchise, infatti, prevede il ritorno dei vecchi Ghostbusters in un'avventura che richiederà le forze del passato e del presente. Si torna a New York e in particolare nell'iconica caserma dei pompieri,

il quartier generale degli Acchiappafantasmi.

Se il merchandise ha anticipato il nuovo villain di Ghostbusters: Frozen Empire, sembrerebbe che il regista Gil Kenan sia intenzionato a rendere ancora più horror il quinto capitolo: come reagireste se, in piena estate, vi trovaste in mezzo a una nuova Era Glaciale? Mentre New York viene ricoperta di ghiaccio, i Ghostbusters si troveranno a dover fronteggiare una minaccia senza precedenti. Nel sequel di Ghostbusters: Legacy torneranno gli iconici Acchiappafantasmi Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e il nuovo team di Ghostbusters composto da Paul Rudd , Carrie Coon, McKenna Grace , Finn Wolfhard, Logan Kim e Celeste O'Connor.

Ricreata l'atmosfera nostalgica, il poster ufficiale di Ghostbusters: Frozen Empire promette brividi!