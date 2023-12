Ghostbusters: Frozen Empire, atmosfere glaciali nel nuovo poster ufficiale!

Una nuova minaccia si abbatte su New York trasformando la città in una distesa di ghiaccio: per un'emergenza senza precedenti, i Ghostbusters del passato e del presente entrano in azione nel nuovo poster ufficiale di Ghostbusters: Frozen Empire!

Il nuovo capitolo della saga dedicata agli Acchiappafantasmi ha già anticipato il ritorno di Bill Muray in Minaccia Glaciale e nel nuovo poster e relative variant mostrano le proporzioni epiche della minaccia che si sta abbattendo sul mondo! I luoghi più iconici di New York, dal ponte di Brooklyn all'Empire State Building fino al ponte di Manhattan sono ricoperti di ghiaccio: che sia l'inizio di una nuova Era Glaciale? Sullo sfondo di una città completamente bianca vediamo l'iconica Ecto-1 mentre i Ghostbusters si preparano a contrastare un nuovo misterioso mostro dai tratti alieni! Ma non solo: un vortice di fantasmi sembra aver preso possesso di New York mentre emerge anche un famoso mostro noto in Ghostbusters.

Ghostbusters: Frozen Empire rappresenta l'intenzione di trovare un equilibrio tra i vecchi e i nuovi Acchiappafantasmi dopo il successo di Ghostbusters: Legacy nel 2021. Il quinto capitolo della saga aprirà la strada dunque a un nuovo equilibrio? Non ci resta che scoprirlo al cinema: il debutto di Ghostbusters: Minaccia Glaciale è previsto per marzo 2024!