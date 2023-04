Ghostbusters: Firehouse riporterà la saga a New York

Il franchise di Ghostbusters ha ripreso nuova linfa dopo il successo di Ghostbusters: Legacy del 2021 e si appresta a dare la vita a un nuovo capitolo diretto successore del film girato da Jason Reitman. Il produttore, che si occuperà anche del prossimo film, Ghostbusters: Firehouse, ha parlato del progetto durante il CinemaCon di Las Vegas.

Avuta la conferma che le riprese di Ghostbusters: Firehouse siano cominciate (il titolo ufficiale non è ancora certo), è il momento di capire qualcosa di più riguardo il nuovo film di Gil Kenan, che ha ricevuto l’incarico proprio dal figlio del regista del primo film della saga, datato 1984.

In un video con cui è apparso al Cinemacon, il filmmaker e produttore dell'opera, Jason Reitman ha presentato una clip degli interpreti che, nelle uniformi da acchiappafantasmi, hanno rivelato che vivranno sotto lo stesso tetto nell’iconica caserma dei pompieri dei Ghostbusters a New York.

La cosa segna dunque il ritorno della narrazione nella città in cui tutto è partito quasi 40 anni fa, accendendo, se possibile, ancora di più la sete nostalgica dei fan affezionati alle opere con Bill Murray, Dan Akroyd e Sigourny Weaver.

Durante la presentazione Reitman ha ricordato il momento in cui il primo film del nuovo corso è stato trasmesso al CinemaCon del 2021: “É stata una serata incredibile per me. Era la prima volta che io e mio padre guardavamo il film insieme a un pubblico. Stavamo proiettando il film e la cosa era semplicemente straordinaria”.

In attesa di nuove informazioni riguardo il nuovo film del franchise vi lasciamo alla notizia dell’aggiunta di Kumail Nanjiani e Patton Oswalt nel cast di Ghostbusters: Firehouse.