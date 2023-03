Ghostbusters Firehouse, Kumail Nanjiani e Patton Oswalt si aggiungono al cast

Dopo la conferma che le riprese di Ghostbuster: Firehouse sono inziate, il sequel di Legacy (Afterlife in lingua originale) si fa sempre più definito; in particolare, sono stati annunciati due nuovi membri del cast: Kumail Nanjiani e Patton Oswalt.

Classe '78, Nanjiani viene ricordato per svariati progetti cinematografici (Piccoli Brividi, Mike & Dave - Un matrimonio da sballo, Eternals) e televisivi (Community, X-Files, Obi-Wan Kenobi), a cui si aggiungono svariate sessioni di doppiato – come nel caso di Men In Black: International e I Simpson; a sua volta, è stato doppiato in italiano da professionisti come Gianluca Crisafi, Gianfranco Miranda e Roberto Gammino. Altrettanto note sono le partecipazioni del sessantaquattrenne Oswalt: da The Circle a Nostalgia, da Brooklyn Nine-Nine ad Agents of S.H.I.E.L.D., con le voci italiane di Luigi Ferraro, Nanni Bladini, Alessio Cigliano e tanti altri. Inoltre, ha recitato insieme all'attore di Karachi nel film MCU del 2021 Eternals, diretto da Chloé Zhao.

Le informazioni sulla pellicola sono poche, ma probabilmente sarà ambientata a New York, e, in particolare, nell'iconica caserma di pompieri che i fan di lunga data del franchise non possono dimenticare – al riguardo, il regista di Ghostbusters: Legacy ha convidiso in un post il set del sequel. La Sony non si è certo lasciaya sfuggire l'occasione, considerando come il capitolo precedente abbia incassato più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 44 milioni soltanto nel primo weekend. Le recensioni della critica sono state perlopiù positive, con un punteggio del 63% su Rotten Tomatoes.

L'uscita di Ghostbusters: Firehouse (titolo provvisorio) è attesa per il 20 dicembre 2023.