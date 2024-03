Ghostbusters, per Ernie Hudson il remake al femminile aveva un problema

Che si tratti di Slimer, Zuul o Gozer, è una sola la regola per i Ghostbusters: mai incrociare i flussi! Forse, però, questa volta i flussi si sono incrociati eccome, creando un bel pasticcio. Il pastrocchio in questione sembrerebbe essere proprio il reboot del franchise del 2016. Ecco il commento di uno degli acchiappafantasmi originali.

Con un cast tutto al femminile, Ghostbusters del 2016 non ha convinto il pubblico e non solo: Ernie Hudson, del film originale del 1984, ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dal revival. Nonostante il cast stellare composto da Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones, la pellicola non ha ricevuto la stessa risonanza dei film precedenti: “I fan erano molto coinvolti nella storia e nei personaggi originali. Mi è piaciuto il reboot, ma credo che non fosse quello che i fan si aspettavano, penso sia stato deludente per loro” ha dichiarato Hudson a The Indipendent, per poi aggiungere: “Sono un fan di Paul Feig, il regista, ma non capisco perché fare un reboot, fai semplicemente un altro film”. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione del reboot di Ghostbusters.

A quanto pare nemmeno il terzo capitolo del franchise è riuscito a raggiungere le aspettative dei fan della saga: Ghostbusters: Legacy ha un punteggio peggiore del reboot su Rotten Tomatoes. La pellicola è stata diretta da Jason Reitman, figlio del regista Ivan che si occupò dei primi due capitoli, non è riuscita a battere la commedia paranormale originale, capace di resistere stoicamente allo scorrere del tempo.

