Ghostbusters, Ernie Hudson sulla poca inclusività della promozione: 'Mi allontanarono'

Il cinema, fortunatamente, sta cambiando. Nel corso degli anni è diventato più inclusivo e gli studi cinematografici hanno cominciato a capirlo. Negli anni '80 però la situazione era molto diversa. A raccontarlo è stato Ernie Hudson interprete di Winston in Ghostbusters.

L'attore ha ammesso solo di recente di esser stato messo da parte dallo studio cinematografico durante la promozione di Ghostbusters causandogli problemi non solo per quanto riguarda l'immagine ma anche diverse ricadute psicologiche. "Lo studio non lo era (inclusivo), eh a continuato a non esserlo. Quindi ha reso tutto molto, molto difficile perché ne facevo parte, ma poi sono stato messo da parte in modo molto selettivo" ha raccontato l'interprete parlando della campagna marketing della pellicola.

Tra i tanti cambiamenti apportati dalla prima versione di Ghostbusters uno dei più importanti è stato sicuramente il fatto che Winston, all'inizio compreso nella maggior parte della pellicola, esordisse solo a metà film. Secondo Erine Hudson questa risultava essere una scelta dello studio, all'epoca poco inclusivo. "Sulla sceneggiatura originale, Winston era proprio all'inizio del film. Quando ci siamo preparati per girare il film, Winston è arrivato a metà del film. Tutte quelle cose... Sembrava decisamente deliberato" ha raccontato l'attore.

Per raccontare al meglio la pellicola vi consigliamo la nostra guida a Ghostbusters cult senza tempo di Ivan Reitman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!