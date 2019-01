Ghostbusters: diffuso online un primo filmato dell'annunciato sequel!

Solo stamattina vi avevamo annunciato l'arrivo di un terzo film di Ghostbusters, diretto da Jason Reitman e collegato ai personaggi storici della saga. Ora, grazie ad Entertainment Weekly, possiamo dare una primissima occhiata a ciò che il nuovo film presenterà al grande pubblico. Come sempre, trovate il video all'interno di questa news.

Il video è relativamente breve (dura meno di un minuto), però presenta abbastanza elementi storici, da far scaldare il cuore di tutti gli appassionati della saga, inaugurata nel 1984 con il primo Ghostbusters, poi proseguita con il sequel del 1989, entrambi diretti da Ivan Reitman.

Il filmato ci trasporta all'interno di uno scenario tetro e oscuro, durante una notte buia e tempestosa. Lentamente, la macchina da presa si muove, avvicinandosi a quella che sembrerebbe essere una fattoria abbandonata. Ecco quindi tintinnare una musica familiare, sinuosa e avvolgente (chiaro richiamo al tema principale della serie, orchestrato dal compianto Elmer Bernstein), seguita da un'inquadratura limpida e maestosa dell'Ecto-1 (lo storico bolide della squadra di Acchiappafantasmi). Il vento soffia e il temporale aumenta; in pochi secondi, la luce si spegne.

Gli spettatori vengono congedati con un'unica e lampante scritta sullo schermo: SUMMER 2020, accompagnata dall'elettrico suono di uno zaino protonico. Chi sta, dunque, preparandosi ad entrare in scena? E, cosa più importante, che fine hanno fatto Raymond Stantz, Egon Spengler, Winston Zeddemore e Peter Venkman?

Per dare risposta a questa e ad altre domande, non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori immagini e filmati dal film, che ricordiamo uscirà nelle sale durante l'estate del prossimo anno. Pur non disponendo di sufficienti dettagli inerenti alla trama, sappiamo che essa ruoterà attorno a quattro giovani adolescenti (due maschi e due femmine), che potrebbero verosimilmente essere collegati ai personaggi storici della saga.

Il progetto, sviluppato in segreto fino a poche ore fa, inizierà i lavori di pre-produzione nel corso dei prossimi mesi: periodo in cui si attendono ulteriori annunci ufficiali relativi a cast e troupe del lungometraggio.