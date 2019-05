Ghostbusters: Dan Aykroyd ha scritto un prequel, sarà un film o una serie tv

Si intitola Ghostbusters: High il prequel di Ghostbusters sceneggiato dal co-protagonista della saga Dan Aykroyd, progetto svelato a sorpresa nelle scorse ore dall'attore in persona.

Ambientato nel New Jersey del 1969, il film racconterà il primo incontro degli originali acchiappafantasmi. Secondo l'attore il prequel potrebbe essere sia un film che una serie tv, ma se dovesse finire col diventare effettivamente realtà, non trattene il fiato per l'attesa.

"Ho scritto Ghostbusters High, un film in cui gli acchiapafantasmi si incontrano per la prima volta nel New Jersey del 1969. Stiamo cercando di realizzare il progetto come un film o un pilota per la tv. Dovrebbe arrivare entro i prossimi cinque anni...è sulla mia scrivania, ma è lontano parecchi anni dal progetto di prossima uscita, però la reputo un'idea perfetta per un prequel. Immaginate come sarebbe raccontare i tre personaggi in età adolescenziale!"

Il prequel Ghostbusters High è solo l'ultimo progetto che Aykroyd ha creato personalmente per ampliare il franchise degli Acchiappafantasmi: l'attore, infatti, subito dopo l'uscita di Ghostbusters 2, si era messo all'opera su un Ghostbusters 3: Hellbent, che sarebbe stato ambientato in una versione alternativa di Manhattan chiamata Manhellton. Il progetto però non andò mai in porto definitivamente, e chissà quale sarà il destino di questo prequel.

Ricordiamo che Ghostbusters 3 di Jason Reitman arriverà nelle sale a luglio 2020. Per altri approfondimenti, vi informiamo che le riprese di Ghostbuers 3 inizieranno il prossimo luglio. Secondo quanto riferito, il sequel seguirà nuove reclute adolescenti della squadra, con diversi personaggi dei film originali che probabilmente riprenderanno i loro ruoli. Recentemente anche Bill Murray si è detto disposto a comparire in Ghostbusters 3, insieme ad Aykroyd ed Ernie Hudson.