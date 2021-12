Ghostbusters, Dan Aykroyd pronto a tornare sul set: 'Possiamo fare ancora 5 o 6 film'

Dopo il successo di Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman ha firmato un nuovo accordo con la Sony e in molti pensano che siano in arrivo nuovi film dedicati agli Acchiappafantasmi. Questa ipotesi ora, sembra essere confermata anche dalle parole di Dan Aykroyd, che si è detto pronto a tornare sul set del celebre franchise.

L'interprete del dott. Raymond "Ray" Stantz ha infatti rivelato in una recente intervista di poter partecipare a molte altre pellicole legate al mondo di Ghostbuster, almeno finchè avrà la forza di recitare.

"Vorrei morire. Penso che Bill ed io dovremmo essere uccisi nel prossimo. O forse aspettiamo ancora un po'. Perché non usare i Ghostbusters viventi – Ernie, Billy e io – per ancora quattro, cinque o sei film? Vai finché non ce ne siamo andati. Poi ci sarà tempo per i tributi. La morte ci prenderà presto, ma finchè siamo qui, possiamo andare ancora avanti".

Il riscontro più che positivo ottenuto da Ghostbuster:Legacy fa ben sperare. Il mondo pare aver ancora bisogno dei suoi Acchiappafantasmi storici, nonostante l'introduzione di nuovi personaggi che sembrano pronti a raccoglierne l'eredità. Voi cosa pensate? Riusciremo a vedere Dan Aykroyd & Co. in un nuovo capitolo di Ghostbusters? Diteci come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti qui in basso.