Ghostbusters: il cult di Ivan Reitman torna in home-video per il 35esimo anniversario

Grazie alla Universal Pictures Home Entertainment Italia, i fan e gli appassionati della saga di fantasmi più divertente della storia del cinema porranno festeggiare adeguatamente il trentacinquesimo compleanno di Ghostbusters, cult del 1984 diretto da Ivan Reitman.

Il film infatti da oggi è disponibile in due imperdibili edizioni speciali da collezione che renderanno ancora più ricche le vostre collezioni: la prima è una Steelbook 4k Ultra HD, mentre la seconda è chiamata Ghost Trap limited edition e contiene il disco del primo iconico film in formato Blu-ray all’interno di un pack che farà la felicità di ogni appassionato.

L’edizione Steelbook 4k Ultra HD comprenderà inoltre la collection dei due film in formato Blu-ray ed un intero disco di contenuti bonus totalmente inediti, per un totale di 5 imperdibili dischi che riveleranno ogni dettaglio della saga degli acchiappa-fantasmi, per la prima volta in tutta l’alta definizione del formato 4k Ultra HD. Per i collezionisti più sfrenati, invece, l’esclusiva Ghost Trap limited edition, fornirà - oltre al film originale - anche una confezione a tiratura limitata.

In calce all'articolo potete trovare tutti i dettagli delle due edizioni e dei vari contenuti speciali.

Sia Ghostbusters che Ghostbusters II sono diretti e prodotti da Ivan Reitman e scritti da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Ai film hanno partecipato, tra gli altri, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson e Annie Potts.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DELL’EDIZIONE STEELBOOK 4K:

- GHOSTBUSTERS

Commento ai fan per il 35esimo anniversario

6 rarissime scene eliminate e mai viste, inclusa le richiestissime scene di Fort Detmerring

take non lavorati della sequenza di Central Park Bums

video di presentazione del 1984 in cui Bill Murray e Dan Aykroyd presentano un rullo del film agli espositori

pubblicità televisiva di Ghostbusters

scene tagliate

- GHOSTBUSTERS II

Commento al film per il 30esimo anniversario

“L’Oprah Winfrey Show: Cast di Ghostbusters II” del giugno 1989

Un raro teaser trailer non finito che contiene l’intera pubblicità per il film

- THE REAL GHOSTBUSTERS

"The Real Ghostbusters – Pitch episodio pilota” - A Fan Restoration

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DELLA GHOST-TRAP LIMITED EDITION:

Chi chiamerai?

Una retrospettiva su Ghostbusters – Acchiappafantasmi

Tavola rotonda col regista Ivan Reitman e con Dan Aykroyd

Video musicale “Ghostbusters”

Galleria dei poster del film

E molti altri contenuti speciali originali!

