Ghostbusters, la collezione memorabilia di un fan è da Guinnes dei primati

Richard O'Connor non ha certamente paura dei fantasmi. Il Guinnes World Record ha infatti annunciato che il residente dell'Ohio detiene ufficialmente il primato mondiale della più grande collezione di memorabilia (cimeli) del mitico Ghostbusters di Ivan Reitman, con la bellezza di 1.221 oggetti da collezione.

O'Connor ha rivelato che il suo atavico amore per il cult anni '80 è nato dopo aver visto il film a soli quattro anni, aggiungendo che il suo primo pezzo da collezione è stato uno Stay Puff Marshmallow Man realizzato dalla Kenner. Apparentemente i pezzi più costosi della collezione sono una serie completa di figure che brillano al buio e sempre realizzata dalla Kenner e anche una colonna sonora di Ghostbusters 2 in LP firmata dagli attori Dan Aykroyd ed Ernie Hudson.



Dice O'Connor: "Ghostbusters mi ha permesso di fuggire dalla realtà e di essere quel personaggio che ho visto nei film. Mi sono divertito ad essere un bambino e con Ghostbusters non c'era bisogno di essere forte, veloce o avere un super potere. Dovevi soltanto avere il coraggio di combattere l'ignoto... Ho iniziato questa collezione solo per me stesso e dopo tutti questi anni ho deciso di condividerla anche con il mondo".



Vi ricordiamo che l'attesissimo Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman uscirà nelle sale cinematografiche americane l'11 giugno 2021.