Ghostbusters, Chris Hemsworth rivela: 'Pensavo che la mia carriera sarebbe finita lì'

Come ricorderete, il Ghostbusters del 2016 ha fatto parlare molto. Si è trattato infatti di un film non semplice, che ha destato dubbi anche nei suoi protagonisti: basti pensare che Chris Hemsworth era pronto a lasciare a pochi giorni dall'inizio! Adesso l'attore torna a parlare della pellicola, dicendo che era convinto che l'avrebbe rovinato.

La pellicola, apprezzata dalla critica, non è stata accolta molto positivamente da una parte del pubblico in un primo momento. Questo ha portato il film ad ottenere una votazione molto bassa su IMDb quando è uscito. Ma non è questo il motivo per cui Hemsworth credeva che questo Ghostbusters sarebbe stato "la fine della [sua] carriera". In un'intervista con GQ, l'attore ha infatti rivelato che il motivo principale della sua ansia era il fatto che Feig volesse improvvisare sul set, cosa che lui non aveva mai fatto prima. Inoltre l'attore non ha avuto molti elementi su cui lavorare prima dell'inizio dei lavori, attendendo fino all'ultimo un approfondimento sul suo personaggio.

"Ho detto a Paul [Feig], 'Non c'è tanto sulla pagina, cioè, cosa vuoi che faccia?' E lui ha risposto 'Oh, lo scopriremo quando arrivi qui.' Così ho detto 'Okay, perché no? Andiamo.' E sono arrivato, sono andato in studio il giorno prima che iniziassimo le riprese e lui mi ha dato la sceneggiatura, l'ho letta e gli ho detto: 'Non c'è ancora nulla qui. Cioè, cosa sto facendo?' E lui ha risposto: 'Va tutto bene, improvviseremo e ci divertiremo'. E la mia reazione immediata è stata, questa è la fine della mia carriera e non solo, rovinerò questo film, deluderò tutti, non l'ho mai fatto prima, cosa sto facendo?"