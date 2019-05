Ghostbusters, Chris Hemsworth aveva quasi abbandonato il progetto

Prima di portare Thor in una nuova e sorprendente direzione, Chris Hemsworth aveva mostrato il suo lato comico interpretando un imbranato receptionist nel reboot di Ghostbusters (2016). A quanto pare, però, era stato sul punto di abbandonare il progetto.

Chris Hemsworth, infatti, ha dichiarato a Variety di aver quasi rinunciato a girare il film diretto da Paul Feig. “La sera prima di girare, mi sono quasi tirato fuori” ha dichiarato. “Tre o quattro settimane prima, Paul mi aveva detto: Sto per finire di scrivere il tuo personaggio, non preoccuparti. Ma poi quando ho ricevuto la sceneggiatura non c’era praticamente nulla.”

Così Bryan Lourd, il suo agente, ha organizzato all’ultimo minuto un incontro con Feig, che ha rassicurato Hemsworth che avrebbe avuto molto lavoro da fare, ma tutto o quasi di improvvisazione. “Avevo davvero paura sul set. Non avevo un vero e proprio piano e mi sentivo ridicolo. Ma poi ho usato queste stesse sensazioni per dare un carattere al mio personaggio.”

L’attore, che ha parlato anche dell’evoluzione di Thor in Avengers Endgame, ha poi raccontato che gli sarebbe piaciuto girare anche un seguito di Ghostbusters e di non aver gradito le critiche dei fan per il cast tutto al femminile. “Per tutto quel periodo ho pensato: Che diritti avete voi ragazzi su quei personaggi? Avete visto il film, ok, e così vorreste decidere su cosa fare? È stato molto deludente.”

Ghostbusters 3 dovrebbe arrivare al cinema nel 2020, mentre è di pochi giorni fa la notizia che Dan Aykroyd ha scritto un prequel, che potrebbe a sua volta diventare un film o una serie tv.