Ghostbusters: nel box-set da collezione anche una rara versione estesa del film originale

Come già annunciato in precedenza, la Sony ha messo in cantiere un nuovo box-set da collezione che includerà i tre film del franchise di Ghostbusters che appartengono al canone ufficiale, quindi i primi due film del 1984 e del 1989, più l'ultimo sequel uscito quest'anno, Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e con il cast originale.

Il box-set, che non includerà il reboot di Ghostbusters al femminile realizzato da Paul Feig, conterrà anche una rara versione estesa del film originale del 1984 di Ivan Reitman. Questa versione avrà una durata di 114 minuti, ovvero nove minuti in più della versione uscita nelle sale cinematografiche. La versione è stata ribattezzata "Preview Cut" e contiene delle scene alternative e una prima versione non definitiva degli effetti speciali; insomma il tipo di versione che i produttori pare mostrino nel corso degli screen test con il pubblico per testare l'efficacia della pellicola prima della sua effettiva uscita al cinema.

La versione estesa sarà inclusa in una versione standard (quindi non in alta definizione) e includerà anche il commento tecnico del produttore associato Joe Medjuck e del montatore Sheldon Kahn.

In ogni caso, dopo la polemica innescata da Paul Feig sul mancato inserimento del Ghostbusters al femminile nel box-set definitivo, sembra che la Sony sia corsa ai ripari includendo nell'edizione una versione in digital download del film. Insomma, lieto fine per tutti.

Recentemente, Jason Reitman ha firmato un accordo con Sony, il che lascerebbe intendere l'arrivo di nuovi sequel di Ghostbusters. Ghostbusters: Legacy ha guadagnato oltre 174 milioni di dollari al botteghino e, con un budget di 75 milioni di dollari, il terzo capitolo canonico della serie sembra essere stato redditizio per tutti. Reitman in precedenza aveva spiegato che gli piacerebbe vedere registi diversi dirigere Ghostbusters in futuro, ma Deadline riporta la notizia che il regista e il partner di produzione Gil Kenan hanno firmato un accordo generale con Sony, che li terrà legati allo studio ancora per un po'.