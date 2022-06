Ghostbusters, novità sul sequel di Legacy e anche un nuovo film d'animazione!

Ci sono grandi notizie per i fan di Ghostbusters. Il franchise non accenna a fermarsi e in cantiere ci sono un film d'animazione e il sequel di Legacy, l'ultimo capitolo della saga diretto da Jason Reitman. In occasione del Ghostbusters Day sono diversi gli annunci che sono stati ufficializzati. Vi raccontiamo i principali.

Il nuovo film d'animazione sarà realizzato da Jason Reitman e Gil Kenan, insieme a Sony Pictures Animation.

Chris Prynoski e Jennifer Kluska saranno i registi, con Brenda Hsueh scelta come sceneggiatrice.



Durante la presentazione, Reitman e Kenan hanno confermato che il sequel di Ghostbusters: Legacy sarà un vero e proprio ritorno alla location originaria: New York City.

E non solo, perché ci sarà nuovamente l'iconica sede dei Ghostbusters, presente nei primi due film. Del seguito di Legacy si sapeva, visto che Tom Rothman aveva annunciato che ci saranno altri sequel di Ghostbusters Legacy.



Tra gli altri annunci della giornata possiamo citare la presentazione di Ivan Reitman Way nel lotto di Sony Pictures a Culver City, un simulatore di allenamento in realtà virtuale chiamato Ghostbusters VR Academy, e una serie a fumetti intitolata Ghostbusters e firmata Dark Horse, utile per colmare il divario tra Legacy e il prossimo film.



Hasbro inoltre ha annunciato la produzione di due figurine di Ivan Reitman, di cui una donata a Ghost Corp per essere esposta e l'altra al Children's Hospital di Los Angeles per essere messa all'asta in un evento di beneficenza.

