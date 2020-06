Ghostbusters, arriva la reunion su Zoom per i fan degli Acchiappafantasmi

Dopo essere riuscito nell'impresa di riunire la Compagnia dell'Anello per una reunion a tema Il Signore Degli Anelli, Josh Gad tornerà a colpire presentando un nuovo episodio della sua serie Reunited Apart incentrato sugli intramontabili Ghostbusters.

L'interprete di Olaf in Frozen sembra averci preso proprio gusto, e sul finire della sua precedente videoconferenza è possibile sentire alcune note inconfondibili per i fan degli Acchiappafantasmi. Si tratta proprio dell'incipit della sigla che accompagnava l'arrivo dei quattro protagonisti nel film del 1984.

L'appuntamento è dunque per l'8 giugno 2020, esattamente trentasei anni dopo l'uscita del primo film ed è probabile che vedremo Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd ripercorrere le gesta dei loro eroi, in attesa di riprendere i ruoli per GhostBusters: Legacy, terzo sequel del film originale. I tre vorranno senz'altro dedicare un momento in ricordo del compianto Harold Ramis, interprete del dottor Egon Spengler. A loro potrebbero unirsi anche alcuni attori che hanno interpretato dei personaggi secondari, ma ancora non è possibile avere conferme sugli ospiti. Se il format dovesse essere lo stesso della recente puntata con Viggo Mortensen, Ian McCallen e Liv Tyler, aspettiamoci di veder comparire l'intero cast, compreso il gigantesco Uomo della Pubblictà dei Marshmallow!

Sapevate che nei piani originali era previsto Eddie Murphy come attore protagonista?