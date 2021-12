Ghostbusters: Afterlife si mostra nei nuovi concept art pubblicati dalla MPC Film

Moving Picture Company Film ha condiviso alcuni concept art per Ghostbusters: Afterlife. Nelle immagini vediamo gli spiriti e i fantasmi presenti nel sequel. Si tratta di una sorpresa molto bella per i fan della saga, che presto avranno anche un box-set di tutti i Ghostbusters, curato dalla Sony.

Nelle opere d'arte prodotte da MPC Film, vediamo i "mostri" ammirati nel nuovo seguito dei film dell'84 e dell'89 sotto una luce diversa. C'è infatti un disegno a matita di Muncher, il fantasma che prende il posto di Slimer come apparizione "amichevole" nel sequel e diamo uno sguardo allo Spirito Gozer, l'ultima forma del cattivo principale dei Ghostbusters originali. E infine abbiamo le opere di maggior effetto che mostrano una un'Orda di fantasmi mescolati insieme e l'altra, in un disegno digitale, un focoso cucciolo di poltergeist. Sicuramente una chicca per tutti gli appassionati. Troverete tutte le immagini in fondo all'articolo.

In questo sequel, diretto da Jason Reitman, assistiamo a un passaggio di testimone sia tra i membri del cast, sia in cabina di regia. Infatti, a dirigere i due film originali era stato Ivan Reitman, che torna qui come veste di produttore lasciando le redini del progetto al figlio Jason. Dal punto di vista della trama, invece, seguiamo una madre e i due figli che vanno a vivere in Oklahoma, dove i bambini scoprono che il nonno aveva lavorato nella squadra originale di Ghostbusters. E voi, lo avete visto? Vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato noi nella nostra recensione di Ghostbusters: Afterlife!