Ghostbusters 5 si farà? Dan Aykroyd stuzzica i fan:'Nel mondo è pieno di fantasmi'

Gli acchiappafantasmi stanno per tornare con il quarto capitolo della saga principale, Ghostbusters - Minaccia glaciale, sequel diretto di Legacy e dei due film degli anni '80. Ma quale sarà il destino del franchise? Ci sarà un quinto capitolo? A parlarne è stato Dan Aykroyd, interprete di Ray Stantz, ne ha parlato in un'intervista.

A The Hollywood Reporter, Aykroyd ha spiegato che la saga, dopo essere tornata a New York, potrebbe anche spostarsi al di fuori degli Stati Uniti, nel caso Minaccia glaciale abbia successo:"Ci piace New York ma ciò non significa che potremmo fare di New York la base e viaggiare altrove. Ehi, ci sono fantasmi in tutto il mondo!".



In Ghostbusters - Minaccia glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato per riunirsi agli acchiappafantasmi originali che nel frattempo hanno creato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la caccia ai fantasmi ad un livello successivo.

La scoperta di un antico artefatto porterà vecchi e nuovi acchiappafantasmi ad unire le proprie forze per salvare il mondo da una nuova era glaciale. Gil Kenan parlò di Minaccia glaciale con Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli e produttore di Legacy, scomparso pochi mesi dopo l'uscita del film nelle sale.



Nel cast del film Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill Murray, William Atherton, Kumail Nanjiani e Emily Alyn Lind.

Nel frattempo, recuperate la recensione di Ghostbusters - Legacy, l'ultimo sequel uscito al cinema diretto da Jason Reitman.

