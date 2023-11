Ghostbusters 4, il trailer svela il titolo ufficiale! Tornano i protagonisti di Legacy

Il trailer di Ghostbusters 4 è stato annunciato nel giorno di Halloween, e oggi 8 novembre 2023, come promesso, il canale Twitter/X di Sony Pictures ha pubblicato la tanto attesa clip. "Ti farà correre un brivido lungo la schiena" scrive come descrizione del post. Lo trovate in calce alla notizia.

Il trailer alterna momenti di intrattenimento (relax in spiaggia, un parco di divertimenti) e altre più adrenaliniche, con una ricorrenza del ghiaccio. Ecco perché il titolo della nuova pellicola è Ghostbuster - Frozen Empire, dove la scritta appare, di conseguenza, visivamente gelata. Altrettanto entusiasmante è il ritorno deli protagonisti di Legacy.

La storia, ambientata a New York, proseguirà le avventure di Callie Spangler (Carrie Coon), Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard). Dove eravamo rimasti? Al termine di Legacy, i tre acchiappafantasmi tornano nella Grande Mela con l'Ecto-1 e l'equipaggiamento, dopodiché, in una scena a metà dei titoli di coda, osserviamo Peter e Dana divertirsi con gli aggeggi più disparati. Winston, invece, cerca di tenere in vita la caserma; peccato che una spia lampeggi furtivamente, suggerendo che le manifestazioni soprannaturali sono sempre dietro l'angolo...

Gil Kenan, pronto a prendere le redini della regia, viene ricordato per film quali Monster House, Ember - Il mistero della città di luce, Poltergeist e il più recente Un bambino chiamato Natale, a cui si aggiunge la serie TV Scream. Nel 2007 ha conseguito una nomination al Premio Oscar come miglior film d'animazione (Monster House).

Il titolo definitivo ha entusiasmato molti fan della saga, nonostante qualche indizio trapelasse già dal poster di Ghostbusters 4.