Ghostbusters 4, il nuovo poster anticipa l'arrivo del sequel di Legacy!

Sony ha condiviso il teaser poster del quarto film del franchise Ghostbusters, la cui uscita nelle sale è prevista a fine anno. A parte il logo di Columbia Pictures il poster del sequel di Legacy presenta soltanto l'iconico logo di Ghostbusters in una versione... ghiacciata. Il film sarà il sequel diretto del terzo capitolo.

Ghostbusters: Legacy, uscito nel 2021, è il sequel diretto del dittico degli anni '80, Ghostbusters (1984) e Ghostbusters II (1989); il nuovo film sarà il quinto in assoluto sugli acchiappafantasmi, tenendo conto anche del reboot femminile del 2016 diretto da Paul Feig. Ghostbusters 4 arriverà a dicembre 2023, anche se la data precisa non è stata confermata.



Per l'occasione torneranno nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace nei rispettivi ruoli di Gary Grooberson, Callie Spengler, Trevor Spengler e Phoebe Spengler. In Ghostbusters 4 il clan Spengler e il signor Grooberson saranno a tutti gli effetti degli acchiappafantasmi con tanto di classiche tute. Al gruppo principale si uniranno due storici 'Ghostbusters', Ray Stantz e Winston Zeddemore, interpretati da Dan Aykroyd e Ernie Hudson. Nel cast dovrebbero tornare anche Annie Potts nel ruolo di Janine Melnitz e William Atherton nei panni di Walter Peck. Completeranno il cast Logan Kim, Celeste O'Connor, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster e Emily Alyn Lind. Finn Wolfhard ha già letto lo script di Ghostbusters 4 da qualche mese, in attesa di tornare sul set.

Ancora incerta la presenza di Bill Murray nei panni di Peter Venkman. Jason Reitman e Gil Kenan torneranno a scrivere e dirigere (Reitman) il film del franchise, per la prima volta orfano di Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli e produttore di Ghostbusters (2016) e Ghostbusters: Legacy (2021).