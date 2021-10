Ghostbusters 4, la pellicola è già in lavorazione? Ernie Hudson fornisce aggiornamenti

Se pensavate che l'imminente Ghostbusters: Legacy sarebbe stato l’ultimo film di questa continuità del franchise di Ghostbusters, vi sbagliavate. Secondo Ernie Hudson, Ghostbusters 4 potrebbe essere già in cantiere e arrivare molto prima del previsto.

Hudson, che interpreta Winston Zeddemore nei principali film di Ghostbusters, mentre stava promuovendo la terza stagione della sua serie The Family Business ha risposto ad una domanda sul futuro di Ghostbuster e se lo vedremo nei prossimi film:

“Se me lo chiedessero, sarei onorato di farlo. Ho sentito dire che ne stanno scrivendo uno nuovo, quindi vedremo.”



Mentre Ghostbusters: Legacy avrebbe potuto facilmente essere una storia a sé stante che ha portato alla fine la saga originale di Ghostbusters, da quello che Ernie Hudson riferisce, Ghostbusters 4 è già in lavorazione.

Ovviamente dovremo aspettare fino al prossimo 18 novembre per vedere come Ghostbusters: Afterlife pone le basi per un potenziale sequel, ma a quanto pare non sarà l’ultima avventura.



Ed è tutt'altro che l'unico volto familiare che si presenta in Legacy, poiché rivedremo Peter Venkman interpretato da Bill Murray, Ray Stentz di Dan Aykroyd, Dana Barrett di Sigourney Weaver e Janine Melnitz di Annie Potts. Ma Afterlife sta anche creando una nuova generazione di Ghostbusters, con Phoebe di Mckenna Grace e Trevor di Finn Wolfhard tra i protagonisti più che verrebbero probabilmente riportati in scena in Ghostbusters 4.



Nell'attesa che il film arrivi in sala, potete dare un'occhiata ai Funko Pop di Ghostbusters: Legacy e alle prime recensioni di Ghostbusters: Legacy che promuovono il film.