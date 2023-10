Ghostbusters 4, buon Halloween con il teaser che annuncia il primo trailer!

Quale modo migliore di festeggiare Halloween se non andare a caccia di fantasmi e spiriti vari con i migliori professionisti del settore? Sony è ben consapevole di non poter mancare l'appuntamento con una delle festività più sentite dell'anno, per cui ecco arrivare puntuali delle novità davvero niente male su Ghostbusters 4.

L'arrivo del sequel di Ghostbusters: Legacy ci era già stato anticipato da un poster durante la scorsa estate, ma da allora non avevamo più saputo nulla di concreto sul film che dovrebbe vedere il ritorno dei personaggi interpretati da Paul Rudd, Finn Wolfhard e Carrie Coon: stando a quanto vediamo, però, ci pare di capire che non ci sarà da pazientare ancora molto per poter dare uno sguardo al nuovo lavoro di Jason Reitman.

Un brevissimo teaser apparso sui social pochi minuti fa ha infatti annunciato l'arrivo a breve del primo trailer di Ghostbusters 4, il cui titolo, vi ricordiamo, è ancora avvolto nel mistero: nel brevissimo filmato non vediamo altro che una luna piena e il logo degli Acchiappafantasmi, il che sta facendo sì che molti, nei commenti, si chiedano se la storia avrà a che fare con i lupi mannari. E voi, siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Ah, e buon Halloween a tutti!