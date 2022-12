Ghostbusters 4, annunciato il regista del sequel di Legacy: sarà diretto da...

La sceneggiatura del sequel di Ghostbusters Legacy è pronta, e in queste ore Sony Pictures ha svelato ufficialmente l'identità del regista del prossimo episodio della famosa e amatissima saga cinematografica.

Come riportato in esclusiva da Deadline, Sony Pictures ha intensificato la pre-produzione del sequel di Ghostbusters: Legacy con Gil Kenan pronto a prendere le redini della regia: il regista, che è già stato sceneggiatore del capitolo precedente, farà 'a cambio' con Jason Reitman, regista di Legacy e figlio del creatore della saga Ivan Reitman, che per questo quarto episodio passerà al ruolo di scrittore-produttore insieme a Jason Blumenfeld e allo stesso Kenan. Gli addetti ai lavori aggiungono anche che il cast d'ensemble di Ghostbusters: Legacy - che include Paul Rudd e Carrie Coon - tornerà per questo nuovo episodio.

"È un vero onore prendere in mano lo zaino protonico e mettersi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler", ha dichiarato Kenan. "Vorrei solo poter tornare al 1984 e dire al me ragazzo seduto nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters". Sebbene non si sappia molto del sequel, le fonti affermano che il piano è di tornare a New York City e all'iconica caserma dei pompieri resa famosa nei film originali di Ghostbusters. L

L'uscita è prevista per dicembre 2023, con McKenna Grace che ha già confermato il ritorno del suo personaggio.