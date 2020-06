Ghostbusters: 36 anni fa il debutto nei cinema, il cast riunito celebra l'evento

A 36 anni dalla prima cinematografica, il cast di Ghostbuster è di nuovo insieme per festeggiare insieme il lieto compleanno dell'amatissima pellicola, che non solo ha fatto scuola, ma è diventato una vera icona della cultura pop.

La reunion è avvenuta proprio oggi su Zoom e deve tutto al fan sfegatato di Ghostbuster Josh Gad, che in pochissimo tempo ha organizzato lo speciale incontro dopo che dopo il rinvio delle celebrazioni per il Gostbusters Day.

Tra gli ospiti i membri del cast Dan Aykroyd (co-creatore), Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver e il regista Ivan Reitman. Con loro anche William Atherton, Jennifer Runyon, Steven Tash, Michael Ensign, Timothy Carhart e Larry King, apparsi in Ghostbusters in ruoli secondari, l'autore della colonna sonora Ray Parker Jr., l'attore e fan Kumail Nanjiani (che presto vedremo in Gli Eterni), e Jason Reitman, sceneggiatore e regista del sequel Ghostbusters: Afterlife in arrivo il 5 marzo 2021.

"Ci furono un enorme sforzo e collaborazione da parte di tutti", ha ricordato Aykroyd. "Ivan, Harold e Billy scrissero la sceneggiatura e ovviamente dopo ognuno diede il massimo per il proprio personaggio. Tutti abbiamo improvvisavamo ed aggiungevamo dettagli in corso d'opera. Rick e Sigourney raggiunsero livelli mai visti prima ed non potevamo non ammirali e farci contagiare dal loro entusiasmo".

Un pensiero affettuoso va anche ad Harold Ramis, scomparso nel 2014: "Mi manca molto", ha detto Reitman. "Penso a lui come ad un fratello, abbiamo lavorato insieme cinque volte e manca davvero a tutti."

"Anche se non credeva nei fantasmi era un collaboratore e uno sceneggiatore eccezionale", ricorda Aykroyd. "Le citazioni erano lì, messe in modo intelligente e sempre pronte a far ridere. Manca a tutti noi".

Per maggiori dettagli sulla reunion v'invitiamo a cliccare play sul palyer in alto, dove la troverete in versione integrale.