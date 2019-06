Ghostbusters 3: McKenna Grace parla del suo ruolo, Jason Reitman ne racconta il provino

Nel corso di una recente intervista promozionale con CB, la giovane McKenna Grace e il regista Jason Reitman hanno parlato di Ghostbusters 3, atteso nuovo film della saga creata negli anni '80 dal padre di Jason, Ivan Reitman.

“Sono un grandissima fan di Ghostbuster perciò sarà estremamente emozionate" ha dichiarato l'attrice dodicenne, che con la malizia di chi ha sostenuto centinaia e centinaia di interviste ha aggiunto: "Però non posso condividere nulla nello specifico, mi dispiace“.

A quel punto il regista è intervenuto raccontando perché, per il suo film, ha voluto proprio la Grace:

"Avevo visto Mckenna Grace in Tonya ed è stata straordinario. Poi ha interpretato la piccola Captain Marvel. Per questo provino è stata strepitosa. Adora Ghosbusters, in camera sua ha tutte queste foto d’infanzia in cui indossa la divisa degli Acchiappafantasmi. Quando ha incontrato mio padre è scoppiata a piangere. C’è stato un momento davvero dolce. Ho sempre ammirato il video del provino di Henry Thomas per Elliot [per E.T., ndr] in cui Spielberg gli dice che ha ottenuto la parte. Io e Mckenna abbiamo avuto un momento simile quando gliel’ho detto, che è una cosa rara. Raramente hai modo di dirlo agli attori faccia a faccia. Ho potuto farlo con Mckenna e lei è scoppiata a piangere. Era così felice che ha cominciato a dipingere ritratti di Ghostbusters nel nostro ufficio. Se cercate una fan della saga, non ce n’è una più grande di Mckenna Grace. Sono davvero felice che sia al centro del nostro film."

