Ghostbusters 3 di Jason Reitman avrà un cast di teenager

Dopo le voci del ritorno del cast originale di Ghostbusters, ecco spuntare qualche novità sul nuovo cast che sarà protagonista del terzo e atteso capitolo.

A quanto pare, infatti, sembra che il nuovo cast chiamato a raccogliere il testimone dai membri originari del 1984 sarà più giovane di quanto si pensi. Un nuovo report indica che il nuovo gruppo sarà composto da attori teenager. Come già detto, Ernie Hudson, Dan Akyroyd e Bill Murray riprenderanno i rispettivi ruoli dai due film originali (anche se manca ancora una conferma definitiva), e ci saranno quattro giovani attori ad affiancarli come nuovi Ghostbusters. Borys Kit dell’Hollywood Reporter suggerisce che si tratterà di due ragazzi e due ragazze - confermando la precedente indiscrezione di Daniel Richtman.

Il progetto, sviluppato in segreto fino a poche ore fa, inizierà i lavori di pre-produzione nel corso dei prossimi mesi, per poi arrivare nelle sale di tutto il mondo nell’estate 2020. Della pellicola è già disponibile un piccolo teaser di presentazione che ha mandato letteralmente in visibilio i fan di tutto il mondo.

In seguito all’annuncio del progetto, Jason Reitman, figlio di Ivan, regista del cult anni Ottanta, ha dichiarato: “Voglio che il film si scarti come un regalo, è ancora presto. Il pubblico un sacco di belle sorprese e di nuovi personaggi". Il passaggio di testimone al figlio è stato raccontato così da Ivan Reitman:"Si tratta di una sua decisione, ha lavorato duramente per essere un regista indipendente e ha sviluppato una splendida carriera. Quando è arrivato da me e Gil dicendo 'So che dico da dieci anni che sono l'ultima persona che dovrebbe girare un film di Ghostbusters, ma...' è stato molto emozionante, mi sono messo davvero a piangere”.

La sceneggiatura sarà firmata dallo stesso regista insieme a Gil Kenan e dovrà far dimenticare agli appassionati il disastro provocato dal reboot al femminile di Paul Feig.