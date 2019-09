Ghostbusters 3: Ernie Hudson sarà di nuovo Winston Zeddemore!

Dopo la conferma di Dan Aykroyd e in attesa di sapere se nel film ci sarà anche Bill Murray, Ernie Hudson ha confermato ufficialmente che riprenderà il suo storico ruolo di Winston Zeddemore nel nuovo capitolo di Ghostbusters.

"Stiamo girando il nuovo Ghostbusters in questo momento, uscirà la prossima estate, perciò spero che ti piacerà quanto gli altri film che abbiamo fatto" ha scritto l'attore in un video messaggio pubblicato su Cameo. "Mi sto divertendo un sacco".

"Sfortunatamente abbiamo fatto due film e non abbiamo avuto la possibilità di andare avanti, per qualche ragione" aveva detto Hudson del progetto durante la Celebrity Fan Fest dello scorso giugno. "Sono lieto che Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, digirigerà, produrrà e scriverà il film. Ed era una ragazzo quando abbiamo realizzato gli altri, in effetti lui è nel secondo film, quindi so che ci sarà molto amore per il prossimo. E' un filmmaker fantastico e penso che lo porterà a un altro livello."

Sequel diretto dei due capitoli diretti da Ivan Reitman, il film vedrà nel cast anche Finn Wolfhard (It, Stranger Things), Mckenna Grace, Celeste O'Connor, Logan Kim, Carrie Coon e Paul Rudd. Ghostbusters 3, cocciuto anche come Ghostbusters 2020, arriverà nelle sale il 10 luglio del prossimo anno. Guardate la Ecto-1 in azione nei video emersi dal set.