Ghostbusters 3: la Ecto-1 in azione nel nuovo video dal set

Dopo aver visto le immagini della Ecto-1, un nuovo video emerso dal set di Ghostbusters 3 offre un nuovo sguardo al leggendario veicolo guidato dagli acchiappafantasmi.

Le riprese del nuovo capitolo della saga proseguono in Canada sotto la guida di Jason Reitman, che ha deciso di raccogliere l'eredità del padre e dirigere l'atteso ritorno in sala di Ghostbusters dopo il reboot uscito nel 2016.

Se nelle ultime foto abbiamo visto solamente una piccola anteprima, il video che trovate in calce alla notizia mostra finalmente la Ecto-1 in azione e offre anche uno spunto sulla trama del film: a quanto sembra, infatti, sembra che si metterà al volante anche il giovane Finn Wolfhard (Stranger Things, IT).

L'attore, che insieme a McKenna Grace, Celeste O'Connor e Logan Kim rappresenta l'anima giovanile di questo terzo capitolo, sarà affiancato nel cast anche da Paul Rudd e Carrie Coon. Inoltre dovrebbero fare ritorno, anche se non è ancora chiaro come, i protagonisti storici della saga Dan Aykroid, Bill Murray, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

il film debutterà nelle sale il 10 luglio del 2020.