Ghostbusters 3, Dan Aykroyd conferma il ritorno del cast originale

Sapevamo già del ritorno di Dan Aykrod in Ghostbusters 3, il film diretto da Jason Reitman, ma adesso l'attore conferma la presenza di altri volti noti ai fan della saga.

Finn Wolfhard (Stranger Things, IT - Capitolo Uno), McKenna Grace (Captain Marvel, Gifted), Carrie Coon (Avengers: Infinity War, The Post) e Paul Rudd (Avengers: Endgame, Ragazze a Beverly Hils) saranno i nuovi protagonisti di Ghostbusters 2020, il sequel diretto da Jason Reitman, figlio del regista della pellicola che ha dato inizio a una delle saghe cinematografiche più amate, Ivan Reitman, comunque coinvolto nel progetto in veste di produttore.

Un film tutto volto al rinnovo, dunque, al racconto della storia di una nuova generazione, ma con elementi del passato ben presenti e inseriti nell'insieme, in modo da onorarne la storia.

A sugellare questo passaggio di testimone dal primo Ghostbusters al terzo, però, serviva forse un ultimo, definitivo elemento: la presenza di altri membri del cast originale. E che membri!

Bill Murray, Sigurney Weaver e Annie Potts faranno il loro ritorno sullo schermo, e hanno già finito di girare le loro scene, come Aykroyd menziona anche al The Greg Hill Show.

"Jason Reitman ha scritto questa sceneggiatura bellissima e icredibilmente sentita, che prende il DNA dei primi due film, e lo trasferisce direttamente nel terzo, la nuova generazione. C'è un passaggio di testimone, un'eredità che viene lasciata a questa nuova generazione di stelle, giocatori, attori, e personaggi" ha affermato Aykroyd.

Ghostbusters 2020 ha terminato le riprese qualche settimana fa, e noi non vediamo l'ora di vederlo. E voi?