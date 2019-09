Ghostbusters 3: Dan Aykroyd conferma la sua presenza e spera nel ritorno di Bill Murray

Dan Aykroyd ha confermato ufficialmente che riprenderà l'iconico ruolo di Ray Stantz in Ghostbusters 3 nel 2020. Il film è diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan, regista dei primi due capitoli cult degli anni '80. Inoltre Aykroyd spera nel ritorno del suo collega e co-protagonista Bill Murray, interprete del leader del gruppo, Peter Venkman.

"Stiamo lavorando a Ghostbusters e dovrò recitare in questo film, è davvero bello" ha spiegato Aykoyd a Joe Rogan "Ora il figlio di Ivan Reitman, Jason, ha scritto un nuovo film intitolato..beh, Ghostbusters, il terzo film".

All'attore canadese è stato chiesto in che modo sarà composto il cast:"Ci sarà un cast originale e poi composto da giovani star. E si, alcuni dal film originale".



Per il momento Bill Murray ha letto la sceneggiatura scritta da Reitman jr. in collaborazione con Gil Kenan, ma non è stato ancora ufficializzato nel cast del film.

"Speriamo" ha confessato Dan Aykroyd "Si, speriamo. E poi il nuovo cast. Sono così entusiasta di tutto questo ed è semplicemente meraviglioso poter tornare a rivisitarlo".

Nel corso del Ghostbusters Fan Fest di giugno, Reitman jr. aveva confermato che Murray, Aykroyd e le altre star dell'epoca, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, avevano letto la sceneggiatura; Weaver potrebbe tornare nel terzo film mentre non sembra per il momento coinvolto nel progetto Ernie Hudson.

Bill Murray aveva parlato così di Ghostbusters e dei suoi colleghi:"Sono persone meravigliose. Danny, Harold, Ernie, Rick Moranis, Annie Potts sono alcune delle persone più belle che ho avuto in carriera".

Jason Reitman nelle scorse settimane aveva annunciato alcune new entry nel cast come McKenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon.

I tre interpreteranno una famiglia di periferia che ha una connessione, per il momento sconosciuta, con i Ghostbusters. Reitman ha confermato successivamente nel cast anche Paul Rudd, Celeste O'Connor e Logan Kim. Finn Wolfhard ha dichiarato che sarà un film meraviglioso; la giovane star aveva raccontato di aver avuto paura di non ottenere la parte per 'colpa' di Stranger Things.